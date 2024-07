Op het nippertje: familie Babayants mag voorlopig tóch in Nederland blijven

Het Oezbeekse gezin Babayants uit het Drentse Emmen mag voorlopig toch in Nederland blijven. De rechtbank in Arnhem oordeelt dat de familie niet mag worden uitgezet terwijl hun asielprocedure loopt.

Het gezin Babayants, bestaande uit Karine (41), Aleksandr (48), Aram (20), Ariana (13), Amelia (10) en Aleksa (2), verblijft ruim tien jaar in Nederland in afwachting van asielprocedures. Het gezin zou maandagavond eigenlijk worden uitgezet en zit daarom sinds vorige week woensdag vast.

Acties tegen uitzetting

De afgelopen dagen kwamen vrienden, kennissen en lokale gemeenschappen al massaal in actie om te voorkomen dat het gezin zou worden uitgezet. Zondagmiddag werd bij het detentiecentrum in Zeist, waar het gezin verbleef, een wake gehouden. Ook werd door de voetbalcoach van Aram een petitie gestart.

De vader van Jeroen Disch ging zelfs in hongerstaking om aandacht te vragen voor de zaak. "Mijn vader voert actie tegen de dreigende uitzetting van een gezin dat al meer dan tien jaar in Nederland woont. Hij verblijft in een tentje voor het kantoor van de IND in Den Haag. De hongerstaking duurt tot er een besluit is om gewortelde kinderen niet meer op te pakken, gevangen te zetten en uit te zetten", vertelde Disch eerder aan Hart van Nederland.

Blijven tijdens bezwaarprocedure

De advocaat van het gezin deed na de vastzetting een nieuwe asielaanvraag. Die werd door de overheid afgewezen en de familie zou evengoed terug worden gestuurd naar Oezbekistan. De advocaat van het gezin maakte daartegen bezwaar en vroeg de rechter om de uitzetting tegen te houden, zodat bepaald kan worden of de asielaanvraag niet toch kans maakt.

Maandagochtend vond een rechtszaak plaats in de rechtbank in Arnhem. Volgens de rechter mag de familie blijven tijdens de bezwaarprocedure en kunnen ouders en kinderen niet maandagavond op het vliegtuig naar Oezbekistan worden gezet.