Eduard (79) al 13 dagen in hongerstaking voor kinderen die mogelijk worden uitgezet

De 79-jarige Eduard Disch zit al 13 dagen voor het gebouw van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Hij is in hongerstaking en protesteert tegen de uitzetting van de naar schatting 300 kinderen van asielzoekers zonder verblijfsvergunning. "Ik vind het echt verschrikkelijk om te zien dat kinderen uit dit land moeten terwijl ze hier een lange tijd of zelfs geboren zijn."

Eduard raakte geïnspireerd door het Oezbeekse gezin Babayants, bestaande uit Karine (41), Aleksandr (48), Aram (20), Ariana (13), Amelia (10) en Aleksa (2). Het gezin verblijft ruim tien jaar in Nederland in afwachting van asielprocedures en zou laatst eigenlijk worden uitgezet. Maandagochtend vond een rechtszaak plaats in de rechtbank in Arnhem. Volgens de rechter mag de familie blijven tijdens de bezwaarprocedure.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Eduard begon met de actie toen dit nieuws nog niet bekend was. "Voorlopig gaan we door. Totdat het ministerie een signaal geeft wat er met het lot van de kinderen gebeurt. De minderjarige kinderen moeten een kinderpardon krijgen, de bestaande regelgeving moet aangepast worden."

Machteloos

Eduard zag het verhaal van het gezin op het Jeugdjournaal. "In 1995 hebben wij onderdak gegeven aan een gezin dat niet hier in Nederland mocht blijven. Er stonden een tijd later een paar politiebusjes voor de deur om dat gezin op te halen. Dat gezin moest een dag later terug naar Rusland. Ik stond machteloos. Door het meisje van het jeugdjournaal kwam deze herinnering omhoog."

Ik zou eigenlijk met mijn gezin op vakantie gaan, nu ga ik niet mee. Eduard Disch

En voor Eduard was het duidelijk. "Ik dacht: nu is het een keer klaar. Ik moest iets doen, ik ben gelijk op de trein gestapt naar Den Haag." Hij krijgt veel reacties. "Ik heb ook iemand gesproken van het IND, ze vroegen het met mij ging. Ik ben 2 keer ergens binnen gaan slapen, maar voor de rest blijf ik op mijn plek zitten. Ik ga alleen weg als ik naar de wc ga."

En zijn vakantie, die gaat niet door. "Ik zou eigenlijk met mijn gezin op vakantie gaan, nu ga ik niet mee. Mijn gezin gaat nu zaterdag op vakantie. Ik vind het maatschappelijk belang belangrijker."