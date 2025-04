Zwaarste klap AEX sinds corona door handelsoorlog Trump: 'Er zal pijn zijn'

De Amsterdamse AEX-index kreeg maandag een mokerslag te verduren. Met een verlies van zo’n 6 procent beleefde de beurs de slechtste dag sinds de coronapaniek in 2020. De oorzaak: een escalerende handelsoorlog die Donald Trump vorige week ontketende, met nieuwe importheffingen van 20 procent op Europese producten.

President Trump voerde begin april een flinke verhoging van importheffingen op producten uit de EU door. China sloeg direct terug met tegenmaatregelen. Ook de EU onderzoekt nu welke stappen zij kan nemen. Moet de gewone Nederlander zich hier zorgen over maken? Bij Nieuws van de Dag werd het besproken met Martin Visser van De Financiële Telegraaf en journalist Wierd Duk.

Beleggers reageerden massaal met paniekverkopen, waardoor de AEX in drie dagen tijd ruim 10 procent aan waarde verloor. De beurs stond half februari nog op een recordhoogte van bijna 950 punten, maar zakte inmiddels terug naar zo'n 793 punten. Daarmee belandt de AEX in zogeheten correctiegebied, waarin veel andere wereldbeurzen zich inmiddels ook bevinden.

In Azië waren de klappen zelfs nog zwaarder: in Hongkong kelderde de Hang Seng-index ruim 13 procent, de grootste duik sinds de Aziatische crisis van 1997.

'Er zal pijn zijn'

Volgens minister van Buitenlandse Handel Reinette Klever is het duidelijk dat Nederland hard geraakt wordt. "Een derde van wat we verdienen, doen we met handel", zegt ze voorafgaand aan overleg met haar Europese collega's in Luxemburg. "Maar het is duidelijk dat Nederland hoe dan ook geraakt zal worden, er zal pijn zijn."

De EU praat deze week over een reactie op de Amerikaanse heffingen. Woensdag wordt gestemd over een pakket met tegentarieven. Klever wil graag "eerst praten met de Amerikanen. Het is belangrijk om aan de onderhandelingstafel te komen. Maar we moeten ook niet schromen om hard terug te slaan." Daarmee doelt ze ook op eventuele tegentarieven om "de Amerikanen aan tafel te krijgen".

Trump lijkt vast te houden aan koers

Beleggers hopen ondertussen op een rentestap van centrale banken om de klap op te vangen, of op een draai van Trump. Maar ondanks het internationale protest lijkt hij vast te houden aan zijn harde koers.

