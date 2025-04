Elon Musk pleit voor vrij verkeer met EU en geen importheffingen

Elon Musk wil dat er tussen de Verenigde Staten en Europa meer economische en persoonlijke vrijheid komt. Tijdens een bijeenkomst van de Italiaanse partij Lega sprak hij via videoverbinding met partijleider Matteo Salvini. Daar pleitte hij voor een vrijhandelszone zónder importheffingen en meer bewegingsvrijheid voor werknemers.

"Uiteindelijk hoop ik dat er overeenstemming komt dat zowel Europa als de Verenigde Staten idealiter naar een situatie zonder tarieven zouden moeten gaan," zei Musk. Daarmee reageerde hij op de oplopende spanningen tussen beide machtsblokken, nu president Trump een importtarief van 20 procent heeft aangekondigd op Europese producten. Eerder werden al extra heffingen op staal en aluminium ingesteld. De Europese Unie heeft tegenmaatregelen aangekondigd.

Musk zei verder dat hij het belangrijk vindt dat mensen vrij moeten kunnen werken in Europa én Noord-Amerika. "Als mensen in Europa of Noord-Amerika willen werken, zou dat volgens mij moeten kunnen", aldus de miljardair. Hij gaf aan dit idee ook met Trump te hebben gedeeld.

Bureaucratie

De topman van Tesla en SpaceX is adviseur van president Trump en is in zijn functie als voorzitter van het Department of Government Efficiency betrokken bij hervormingsplannen binnen de Amerikaanse overheid, onder meer om bureaucratie terug te dringen. Volgens nieuwssite Politico doet Musk echter de komende weken een stap terug.

Hart van Nederland/ANP