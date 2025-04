Nederlandse skiër (20) overlijdt na botsing met sneeuwkanon in Oostenrijk

Een 20-jarige skiër uit Nederland is maandag om het leven gekomen op een piste in Sölden in Oostenrijk. Hij verloor de controle over zijn ski's, raakte buiten de piste en botste daar op volle snelheid tegen een sneeuwkanon. Trauma-artsen konden niets meer voor de man betekenen, aldus de politie in de deelstaat Tirol.

De man skiede rond het middaguur op de Rettenbachferner, een gletsjer niet ver van de grens met Italië. Een vrouw die in de gondel van een skilift zat, zag het ongeluk gebeuren en waarschuwde meteen de hulpdiensten. Een arts in een traumahelikopter stelde vast dat de man al was overleden.

Waardoor de man de controle over zijn ski's verloor, is niet bekend.

In februari raakte een 30-jarige Nederlandse skiër zwaargewond na een botsing tegen een boom in het Oostenrijkse Oberperfuss. Daarover gaat de video bovenaan.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP