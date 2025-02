Nederlander (33) zwaargewond na val van steile rots in Oostenrijk

Een 33-jarige Nederlander is zaterdag van een steile rotsachtige bergwand in Oostenrijk gevallen. Hij raakte zwaargewond en is naar een ziekenhuis gebracht, meldde de politie in de deelstaat Salzburg zondag.

De man maakte met een groep vrienden een tocht op een rodelbaan in het wintersportgebied Flachau. Tijdens het ritje kwam hij ten val en gleed hij een naastgelegen bos in. Hij stuurde een filmpje naar de anderen dat hij op weg terug was naar de baan, maar daarbij raakte hij waarschijnlijk verdwaald in het bos. Vervolgens maakte hij een val.

In de deelstaat Tirol is een 60-jarige Nederlander zwaargewond geraakt bij het skiën. Hij kwam zaterdag hard ten val in Sölden en werd met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht.

ANP