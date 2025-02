Nederlandse man overleden door ski-ongeluk in Noord-Italië

Een Nederlandse man is dinsdag overleden door een skiongeluk in Vinschgau, een district in de Italiaanse autonome provincie Zuid-Tirol. Volgens Italiaanse media is de man 's ochtends hard tegen de mast van een skilift gebotst en liep hij daarbij ernstig hoofdletsel op.

Het slachtoffer werd nog met een helikopter naar een ziekenhuis in Bolzano gebracht, maar overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Volgens nieuwssite La Voce Di Bolzano onderzoeken de autoriteiten hoe het ongeluk kon gebeuren.

In de video hierboven legt een traumachirurg uit waarom je je beter niet kunt laten opereren in het buitenland als dat niet noodzakelijk is.

