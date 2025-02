Nederlander zwaargewond na skiongeluk, vijf skiërs vast op berg in Oostenrijk

Een 30-jarige Nederlandse skiër is woensdagmiddag ernstig gewond geraakt in het Oostenrijkse Oberperfuss. Hij kwam op een rode piste naast de baan en botste met hoge snelheid tegen een boom. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en brachten hem per traumahelikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck. Over de precieze oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend, zo meldt de politie van Tirol.

Rond dezelfde tijd raakten vijf Nederlandse jongeren in de problemen bij Fiss. De groep, bestaande uit vier mannen en een vrouw tussen de 17 en 19 jaar, verliet het skigebied om off-piste te skiën. Op een hoogte van 1620 meter kwamen ze vast te zitten en konden geen kant meer op.

Om 17.07 uur sloegen de jongeren alarm via een noodoproep. Direct werd een bergreddingsteam van vijf man en twee politieagenten op pad gestuurd. Zij wisten de skiërs veilig naar de vallei te begeleiden. Gelukkig raakte niemand van hen gewond.

De Tiroler autoriteiten waarschuwen jaarlijks voor de gevaren van off-piste skiën, vooral voor onervaren skiërs. Lawinegevaar en moeilijk begaanbare routes kunnen levensgevaarlijke situaties opleveren. De geredde Nederlanders hadden geluk dat ze op tijd hulp konden inschakelen.

