Meer Nederlanders in problemen op wintersport, zegt ANWB

Een gebroken been, een gekneusde pols of autopech onderweg: de hulpdiensten hadden het afgelopen skiseizoen hun handen vol aan Nederlandse pechgevallen. De ANWB Alarmcentrale kreeg deze winter bijna 13.000 hulpvragen, een stuk meer dan in voorgaande jaren. Dat meldt De Telegraaf vrijdag.

De meeste meldingen gingen over autopech, maar ook ruim 1.300 wintersporters zochten hulp na een ongeval op de piste. Dat is een stijging van 20 procent ten opzichte van vorig seizoen, toen er 1.100 meldingen waren.

Traumachirurgen zien in deze periode meer mensen met botbreuken door ongelukken op wintersport, en dat kan nog weleens voor problemen zorgen. Dat zie je in de video bovenaan.

Volgens directeur Viktor Geskes van de ANWB Alarmcentrale neemt het aantal pechgevallen al jaren toe. Toch is de stijging dit jaar extra fors. Bovendien wint wintersport aan populariteit, wat leidt tot extra drukte en meer ongelukken op en na de piste.

Van de gewonde wintersporters moesten 180 mensen met een vliegtuig, ambulance of ligtaxi naar Nederland worden gerepatrieerd. De meeste ongelukken gebeurden op de Oostenrijkse pistes, gevolgd door Frankrijk en Italië. De meest voorkomende blessures waren knie- en beenletsel, armfracturen en kneuzingen. Niet alleen op de piste ging het mis; ook na de après-ski gebeurden ongelukken.

Beter voorbereiden

Op de weg kwamen de meeste meldingen vanwege autopech uit Duitsland. De voornaamste problemen waren startproblemen en storingsmeldingen. Daarnaast werden iets meer voertuigen gerepatrieerd dan vorig jaar.

De ANWB Alarmcentrale adviseert wintersporters om zich beter voor te bereiden. Dit kan bijvoorbeeld door een speciale training te volgen en altijd een reservewiel en reservesleutel mee te nemen.