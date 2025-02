Chirurg roept wintersporters met botbreuken op: laat je in Nederland opereren

Skiën en snowboarden: aardig wat Nederlanders zijn dol op wintersport. Maar een ongelukje zit in een klein hoekje op de piste. Dat merken ook de ziekenhuizen in ons land. Traumachirurgen zien in deze periode meer mensen met botbreuken door ongelukken op wintersport, en dat kan nog weleens voor problemen zorgen.

Chirurg Kees Bartlema van het Leids Universitair Medisch Centrum heeft een kartonnen doos vol spullen op zijn werkkamer staan met schroefjes en pennetjes uit het buitenland. Bartlema: “Het gebeurt het hele jaar door, hoor, maar tijdens deze periode komen er veel meer patiënten uit de wintersportgebieden. Die zijn soms daar geopereerd, maar het is helaas niet zo dat alle pinnetjes en plaatjes universeel zijn. Het gereedschap waarmee we hier werken, is anders dan in bijvoorbeeld Oostenrijk.” En dat kan soms voor complicaties zorgen.

Zwitserse of Oostenrijkse schroefjes

Soms moet er een implantaat uit, heeft een patiënt een infectie, of komt een botbreuk niet goed tot genezing, waardoor je er als chirurg opnieuw in moet. Dan zit ik voor een operatie naar een foto te kijken en denk ik: wat is dat voor schroefje? Dan moet je echt even research doen en uitzoeken welke chirurg in Oostenrijk of Zwitserland de operatie heeft uitgevoerd. In acute situaties heb je daar alleen geen tijd voor en moet je ter plekke iets bedenken. Dan hoop je maar dat je die andere pennetjes eruit kunt halen. Je kunt halverwege een operatie niet stoppen.”

Daarom roepen chirurgen in Nederland wintersporters op om zich, waar mogelijk, in Nederland te laten behandelen. “Laat je liever hier opereren. Dan weten we wat er tijdens de operatie is gebruikt. Daarnaast loop je ook geen risico op infecties die je meeneemt,” aldus Bartlema. Volgens de chirurg is dat in veel gevallen prima te doen. "Zorg dat je daar goed gips krijgt, en met pijnstilling is het vaak wel vol te houden tot je in Nederland bent."