Ga je op wintersport? Pas op, er staan veel files

Ga je op wintersport? Houd dan rekening met files. Het is vrijdagmiddag druk op de wegen richting skigebieden in de Alpen. Zo ziet de ANWB in Frankrijk wintersportfiles ontstaan ten oosten van Lyon, op onder andere de A40 en de A43. Ook in Duitsland is veel wintersportverkeer op weg, vooral rond Stuttgart, Ulm en München.

De verkeersdienst zei eerder al dit weekend veel verkeer te verwachten naar en in de Alpen. Vrijdag begint de voorjaarsvakantie in de regio Midden en reizen veel Nederlanders af naar skioorden.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Ook keren veel mensen terug, wat onder andere te merken is in Zwitserland op de A1 van Bern naar Bazel, waar weggebruikers veertig minuten vertraging hebben.

ANP