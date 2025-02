ANWB waarschuwt wintersporters voor tolregels Oostenrijk

Nederlanders die op wintersport naar Oostenrijk gaan, moeten goed opletten wat de tolregels zijn op de snelwegen daar. De meesten weten wel dat op vrijwel alle A- en S-wegen een tolvignet verplicht is. Maar minder bekend is dat dat vignet niet geldig is voor een aantal tunnels, waaronder de Karawankentunnel en de Brennerautobahn. Voor deze 'Sondermautstrecken' moet apart tol worden betaald, waarschuwt de ANWB.

Waar de helm inmiddels een vast onderdeel van de skikleding is, blijft de rugbeschermer nog vaak achterwege. De 29-jarige Menno liep in 2023 een dwarslaesie op bij een skiongeluk en waarschuwt nu anderen, te zien in de video hierboven.

De autoclub heeft het afgelopen jaar tientallen meldingen gekregen van Oostenrijkgangers die bij thuiskomst werden verrast door een boete van 120 euro voor een 'tolovertreding'. Wie zo'n boete wil voorkomen, kan de tol van een 'Sondermautstrecke' vooraf online betalen of bij het tolhuisje de tolpoort met de groene strook nemen.

ANP