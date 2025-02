Topdrukte naar wintersportgebieden verwacht, ANWB geeft advies

De ANWB verwacht dit weekend lange files op de wegen naar de wintersportgebieden in de Alpen. Omdat de voorjaarsvakantie begint in het noorden van het land, vertrekken veel Nederlanders naar de sneeuw.

De ANWB adviseert mensen om zaterdag niet al te vroeg te vertrekken. Vooral tussen 11.00 uur en 15.00 uur kan het erg druk worden. "Als je wat later vertrekt, rijd je achter de Duitsers en Fransen aan. Die vertrekken wel heel vroeg namelijk. Door later te vertrekken, kom je niet terecht in die grote stroom", aldus een woordvoerder van de ANWB tegen Hart van Nederland.

Drukte

In Zuid-Duitsland en Oostenrijk wordt het naar verwachting erg druk op de A8 tussen München en Salzburg, de A10 tussen Salzburg en Villach en de A93 tussen Innsbruck en Kufstein. Ook op de Fernpass, de B179 tussen Füssen en Nassereith, verwacht de ANWB veel verkeer.

In Frankrijk rekent de ANWB op de grootste drukte ten oosten van Lyon. Flinke vertraging kan er zijn op de A40 tussen Mâcon en Chamonix, de A43 tussen Lyon en Chambéry en de RN90 tussen Albertville en Bourg St. Maurice.

Hart van Nederland/ANP