Verslavingsgoeroe Keith Bakker (64) overleden aan hartfalen

De omstreden verslavingsgoeroe Keith Bakker is op 64-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt een bekende van Bakker aan het ANP na berichtgeving van De Telegraaf. Bakker overleed aan hartfalen.

Bakker richtte de Amsterdamse privékliniek Smith & Jones op en kreeg landelijke bekendheid met zijn tv-programma's over verslavingszorg. Omdat hij zelf jarenlang kampte met verslaving, werd hij gezien als ervaringsdeskundige.

Opspraak

Maar in 2010 kwam Bakker in opspraak (zie bovenstaande video). Meerdere jonge vrouwen deden aangifte tegen hem wegens seksueel misbruik. De NCRV, die zijn programma's uitzond, verbrak onmiddellijk de samenwerking. Bakker werd veroordeeld tot vijf jaar cel en kreeg een beroepsverbod.

Na zijn vrijlating maakte hij opnieuw een slachtoffer, ditmaal een jong meisje dat hij hielp met een eetstoornis. In hoger beroep kreeg hij 18 maanden cel. In 2022 kwam Bakker vrij. De straf viel fors lager uit: tegen hem was zes jaar cel en tbs geëist wegens verkrachting. Ook wilde het OM dat hij een beroepsverbod kreeg.

Ophef over comebackplannen

Nog geen maand geleden dook Bakker weer op in de publiciteit. In een online-serie liet hij weten opnieuw verslaafden te willen begeleiden. Die uitspraken zorgden voor grote woede en angst bij slachtoffers en professionals in de verslavingszorg. "Toen hij zei dat hij terug wilde keren in de hulpverlening, sloeg de schrik me om het hart. Die vrees is nu voorbij", reageert een slachtoffer tegenover De Telegraaf.