Schoof op kritiek: 'briefje aan EU' professioneel en verantwoord

Premier Dick Schoof is het niet eens met de harde kritiek uit de oppositie dat Nederland een flater slaat met het "briefje" dat het woensdag stuurde aan de Europese Commissie over een opt-out als het om migratieregels gaat. Er is in het kabinet expliciet over de brief en de timing van de brief gesproken, zei hij in debat met de Tweede Kamer. "Dat hebben we zorgvuldig gedaan, professioneel gedaan, en dat hebben we ook verantwoord gedaan." De missie van zijn kabinet is niet kansloos, stelde de premier.

Migratieminister Marjolein Faber schreef woensdag een brief aan de Europese Commissie met daarin de aankondiging "dat Nederland bij verdragswijziging zal pleiten dat de Europese asielregels niet meer op Nederland van toepassing zijn". De brief is volgens de oppositiepartijen verkeerd geadresseerd omdat de lidstaten hierover gaan én maakt de kans op zo'n verdragswijziging nog kleiner.

Woensdag stelde asielminister Faber de Europese Commissie op de hoogte dat het kabinet een andere asielregeling wil:

1:11 Minister Faber: 'Landen bepalen wat er gebeurt, niet de EU-commissie'

"Dit zijn niet briefjes die goed vallen in Europa", zei CDA-leider Henri Bontenbal. Het kabinet maakt niet duidelijk wat het verwacht. "Ik vind dat niet passen bij een kabinet zoals u dat voorstaat, namelijk een professioneel kabinet."

Olifant in de Europese porseleinkast

Volgens D66-leider Rob Jetten slaat Nederland een flater en staat het 10-0 achter na de brief. "U heeft dus laten gebeuren dat Faber zich mag gedragen als een olifant in de Europese porseleinkast", haalde hij uit. "Orbán applaudisseert en u staat erbij te kijken", aldus Jetten over de aanmoedigende tweet van de Hongaarse premier.

Volgens GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans is de "tragiek van het briefje" dat het de wensen van het kabinet alleen maar verder weg brengt. "De kans dat nu überhaupt nog gesproken gaat worden over verdragswijziging is in één klap een stuk verminderd", aldus Timmermans.

'Niet kansloos'

De missie van het kabinet is helemaal "niet kansloos", wierp Schoof tegen. Dat de Europese Commissie benadrukt dat de regels ook voor Nederland blijven gelden, is volgens hem niet meer dan logisch. "Zolang er geen verdragswijziging is, houd je je aan de regels. Want we zijn een betrouwbare lidstaat van de Europese Unie."

ANP