Wilders onverbiddelijk: asielnoodwet moet er komen

De PVV blijft erbij dat er "linksom of rechtsom" noodwetgeving moet komen om de asielinstroom te beperken. Dat is zo afgesproken, benadrukt partijleider Geert Wilders. "Als we dat niet krijgen, dan heeft het kabinet een probleem. Ik weet niet of we dan nog heel lang vrolijk doorgaan."

Het wordt een "moeilijk verhaal" als er voor een andere manier wordt gekozen om tot asielmaatregelen te komen, aldus de PVV-voorman. "Ik weet niet of we dan nog heel lang vrolijk doorgaan."

Grote spanningen in coalitie

In de aankomende weken moet het kabinet besluiten of het een greep naar het noodrecht doet om de asielregels aan te scherpen. In de coalitie leidt dit vraagstuk tot grote spanningen. NSC denkt niet dat het kabinet een deugdelijke onderbouwing weet te vinden voor het gebruik van de noodwet. Dat is voor die partij een absolute voorwaarde. Wat de grootste partij PVV betreft, komt er juist hoe dan ook een noodwet.

Wilders benadrukte dinsdag steeds dat de route via het noodrecht in het coalitieakkoord staat. "Dus het is allemaal heel mooi en aardig, maar we hebben het wel afgesproken." Het PVV-boegbeeld voert de druk op, maar zegt niet expliciet of hij het kabinet laat vallen als er bijvoorbeeld toch voor spoedwetgeving wordt gekozen. In dat alternatief ziet hij niets. Net als PVV-minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) vreest Wilders dat de Kamer het wetgevingstraject zal vertragen met technische briefings en schriftelijke vragenrondes.

Noodrecht in regeerakkoord

Hij spreekt ook premier Dick Schoof tegen, die eerder zei dat er nog geen besluit is genomen. Wilders wijst erop dat niet alleen de coalitie de route via het noodrecht in het hoofdlijnenakkoord heeft afgesproken, maar dat het kabinet de maatregel ook heeft opgenomen in het regeerakkoord. NSC benadrukt juist steeds dat er in het regeerakkoord staat dat het besluit hiertoe "dragend gemotiveerd" moet zijn. De coalitiepartij gaat ervan uit dat dit niet mogelijk is, en dat dan een andere route noodzakelijk zal blijken.

De ministerraad moet het besluit nog nemen om artikel 110 en 111 van de Vreemdelingenwet in te roepen. Daarmee kan het kabinet vanwege "buitengewone omstandigheden" strengere regels invoeren.

Problemen NSC

Vooral NSC, de partij van Pieter Omtzigt, zit in de maag met de asielwetgeving. Eerder gaf waarnemend fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven aan dat de partij de noodwetgeving niet zal steunen als de Raad van State een negatief oordeel velt over de wetsplannen van het kabinet. Geert Wilders en Van Vroonhoven staan hiermee lijnrecht tegenover elkaar. Dat zorgt voor spanning binnen de coalitie, maar ook voor onrust binnen NSC. De partij kreeg namelijk afgelopen week ook een negatieve peiling voor de kiezen. Omtzigts partij staat in die peiling nog maar op drie zetels.

