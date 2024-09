Burgemeester van Lochem stopt na bedreigingen

De burgemeester van de Gelderse gemeente Lochem, Sebastiaan van 't Erve, stopt na het einde van zijn huidige termijn. Hij werd bedreigd. In zijn aankondiging zegt Van 't Erve daar niets over, maar hij laat wel weten: "De afgelopen jaren zijn bijzonder intensief geweest en hebben veel gevraagd van mij en mijn gezin."

Van 't Erve (46, GroenLinks) is sinds januari 2014 burgemeester van Lochem. Zijn huidige termijn eindigt in januari 2026. In januari vertelde hij in de regionale krant de Stentor over zijn situatie. "Ja, er is sprake van criminele dreiging en ja, er worden maatregelen genomen die ook mijn gezin treffen", zei Van 't Erve. Over die beveiligingsmaatregelen wilde hij verder niets zeggen.

Minder interesse in baan

De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge had begin dit jaar gemeld dat steeds minder mensen burgemeester willen worden. Het aantal sollicitaties voor vrijgekomen posten daalt. Volgens De Jonge kan dit mede veroorzaakt worden door "zaken die te maken hebben met de aantrekkelijkheid van het ambt, zoals toename van agressie en intimidatie richting politieke ambtsdragers".

Twee weken geleden kondigde de burgemeester van Houten, Gilbert Isabella, aan dat hij vertrekt. Ook Isabella was bedreigd, door iemand die tegen het opvangen van asielzoekers was. Bij de aankondiging van zijn vertrek zei Isabella daar niets over, maar hij zei wel dat het werk van een burgemeester "een groot beslag" legt op zijn eigen leven en op dat van dierbaren.

Tracker onder auto

Een inwoner van het Overijsselse Albergen werd in juli veroordeeld voor het bedreigen van de burgemeester van Tubbergen, waar zijn dorp onder valt. De man had een gps-tracker onder de auto van de burgemeester geplaatst. Hij was fel tegen het opvangen van asielzoekers in zijn dorp. De man kreeg vijf maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk.

Een man uit het Gelderse dorp Boven-Leeuwen werd vorig jaar veroordeeld voor het bedreigen van de burgemeester van West Maas en Waal. Hij had gedreigd met een raketwerper op de woning van de burgemeester te schieten. De man kreeg zeven maanden gevangenisstraf, waarvan vier voorwaardelijk.

