Nederlanders genuanceerder over migratie dan gedacht

Nederlanders denken genuanceerder over de komst van asielzoekers dan vaak wordt gedacht. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Maar liefst 60 procent vindt dat Nederland een morele plicht heeft om vluchtelingen uit oorlogsgebieden op te vangen. Tegelijkertijd vindt een derde van de Nederlanders dat de grenzen dicht moeten voor asielzoekers, ook als dat indruist tegen internationale afspraken. 9 procent geeft aan juist méér asielzoekers te willen opvangen dan nu het geval is, aldus het SCP.

In Berlicum hebben inwoners een sterke mening over de komst van een asielzoekerscentrum. Het plan van de gemeente is inmiddels van de ban. Je ziet het in bovenstaande video.

Middengroep ziet voor- en nadelen

Er is ook een brede middengroep die zowel de voordelen als nadelen van migratie erkent. Deze groep maakt zich vooral zorgen over de hoeveelheid migranten. Tegelijkertijd vinden ze dat er wél ruimte moet zijn voor bepaalde groepen, zoals vluchtelingen uit oorlogsgebieden en arbeidsmigranten in sectoren met personeelstekorten.

Volgens het SCP hangen zorgen over migratie vaak samen met een somber gevoel over de samenleving. Zo denkt bijna driekwart van de ondervraagden dat de komst van vluchtelingen het moeilijker maakt voor Nederlanders om een woning te vinden.

Toch zijn Nederlanders in de afgelopen twintig jaar over het algemeen positiever gaan denken over het toelaten van asielzoekers. Dat heeft deels te maken met jongere generaties, die meer gewend zijn aan een diverse samenleving dan oudere generaties.

Verhit migratiedebat

Het migratiedebat is volgens het SCP 'verhit'. Voor- en tegenstanders staan steeds verder van elkaar af en luisteren nauwelijks nog naar elkaars standpunten. Het SCP pleit ervoor om te erkennen dat migratie zowel voordelen als nadelen kent – iets wat volgens hen beter aansluit bij wat veel Nederlanders vinden.