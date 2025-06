Deze verkiezingsthema's bepalen straks de stem van de kiezer

Met nieuwe verkiezingen op komst draaien politieke partijen warm voor de campagne. Maar waar moet het nou echt over gaan? Uit een peiling onder 12.643 deelnemers van het Hart van Nederland-panel blijkt dat drie thema’s er duidelijk uitspringen.

De woningcrisis staat bovenaan. 68 procent van de ondervraagden vindt woningbouw en het tekort aan betaalbare huizen een van de belangrijkste onderwerpen. Niet alleen jongeren, ook veel ouderen en starters lopen vast op de woningmarkt. Vooral potentiële kiezers van DENK, GL-PvdA, NSC, D66 en CDA laten hun stem afhangen van dit onderwerp.

Asiel, inburgering en opvang volgen kort daarachter, met 67 procent. Dat is fors hoger dan in 2023, toen 48 procent migratie als topprioriteit zag. Voor kiezers van PVV, JA21, FVD, VVD en SGP is dit zelfs hét belangrijkste thema. Niet gek, nu twee kabinetten in korte tijd vielen op dit dossier.

Meer aandacht voor defensie

De gezondheidszorg (55 procent) blijft belangrijk, maar scoort lager dan in eerdere verkiezingsjaren. In 2023 stond dit nog bovenaan met 64 procent. Vooral SP-, DENK-, NSC-, CDA- en GL-PvdA-kiezers zetten zorg bovenaan hun lijstje. Ook bij veel zwevende kiezers leeft dit thema.

Politie en veiligheid staan op 38 procent, een daling ten opzichte van vorig jaar (46 procent). Voor VVD-, JA21-, SGP- en CDA-stemmers blijft het wel een belangrijk punt. Defensie groeit juist in belang, van 25 procent in 2023 naar nu 38 procent. Vooral mensen die Volt, VVD, NSC, CDA en JA21 overwegen vinden dit thema inmiddels onmisbaar.

Verkiezingsthema juni 2025 oktober 2023 1. Woningbouw en krapte op de woningmarkt 68% 55% 2. Asiel, migratie en inburgering 67% 48% 3. Gezondheidszorg 55% 64% 4. Politie en veiligheid in zijn algemeen 38% 46% 5. Defensie van Nederland 38% 25% 6. Ouderenzorg 35% 47% 7. Armoedebestrijding 35% 45% 8. Pensioenen en/of AOW 31% 45% 9. Afhandeling toeslagenaffaire 29% 29% 10. Koopkracht van middeninkomens 28% 44% 11. Toekomst van energievoorziening in Nederland 27% 39% 12. Onderwijs 26% 35% 13. Stoppen met klimaat- en/of milieuplannen 25% * 14. Toekomst landbouw in Nederland 25% 31% 15. Jeugdzorg 24% 28% 16. Integriteit en eerlijkheid van politici en bestuurders 23% 37% 17. Aanpakken van onrecht 21% 33% 18. Belastingen 19% 37% 19. Oorlog in Oekraïne 19% 18% 20. Afhandeling aardbevingsschade Groningen 18% 22% 21. Natuur en groen in Nederland 15% 27% 22. Oorlog in Gaza en Israël 14% 15% 23. Europese Unie 14% * 24. Soevereiniteit van Nederland 13% * 25. Aanpak mondiale klimaatverandering 12% 21%

Thema's waarbij in 2023 een asterisk (*) staat zijn in het onderzoek in 2025 nieuw toegevoegd.