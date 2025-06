VVD claimt tijdelijk asiel, BBB en NSC willen verder praten

De VVD wil voorlopig niet verder onderhandelen met BBB en NSC over de vervanging van de PVV-ministers. Daarmee claimen ze voorlopig het asieldossier, dat volgens de vervangingsregeling nu bij justitieminister David van Weel ligt. Dat is al eerder afgesproken door de ministerraad.

Na de val van het kabinet werd er al snel gepraat, gekibbeld en geregeld over wie de posten van de vertrekkende PVV-ministers zouden overnemen. In de bovenstaande video zie je hoe de fractievoorzitters daar donderdag tegenaan keken.

De gesprekken liepen vrijdagavond op niets uit. BBB en NSC gingen er na afloop vanuit dat de onderhandelingen volgende week worden voortgezet. Maar volgens de VVD is vastgesteld dat Van Weel "tot nader order" vervangend asielminister is. "Niet nog meer ruzie en gedoe", laat partijleider Dilan Yeşilgöz weten. "We vallen terug op de afgesproken vervangingsregeling." Volgens Yeşilgöz hebben de drie partijen geprobeerd een nieuwe verdeling te vinden, maar lukte dat niet. "Wat de VVD betreft hebben we genoeg tijd verloren."

Volgende week verder praten

De BBB wilde dat woonminister Mona Keijzer in ieder geval Asiel in haar portefeuille zou krijgen, gezien de overlap met haar huidige werkzaamheden: Keijzer houdt zich al bezig met onder meer huisvesting van vluchtelingen, redeneerde partijleider Caroline van der Plas na het overleg. NSC-leider Nicolien van Vroonhoven en NSC-vicepremier Eddy van Hijum, die naast Van der Plas stonden, weerspraken haar niet.

NSC laat weten dat "hier het laatste woord nog niet over is gezegd". De BBB schrijft op X dat Van der Plas en Keijzer dinsdag verder willen praten.

Opstappen PVV-ministers

De strijd om het asielministerschap komt voort uit het plotselinge vertrek van Wilders’ ministers. Naast Faber stapten ook andere PVV-bewindspersonen op. De overige partijen grepen de kans om te laten zien dat zij het asielbeleid wel op de rails kunnen krijgen, iets waar Faber volgens hen in faalde.

De vervangingsregeling brengt nog meer verschuivingen met zich mee. Klimaatminister Sophie Hermans (VVD) wordt ook verantwoordelijk voor Infrastructuur en Waterstaat, en Financiën-minister Eelco Heinen (VVD) neemt Economische Zaken erbij. Eddy van Hijum (NSC) krijgt Volksgezondheid onder zich, en Caspar Veldkamp (NSC) vervangt Reinette Klever bij Buitenlandse Handel.

