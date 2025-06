Nederland mag weer naar de stembus: deze keer op 29 oktober

De Tweede Kamerverkiezingen zullen dit jaar plaatsvinden op 29 oktober. Dat is net bekendgemaakt na de ministerraad. De datum komt overeen met het advies van de Kiesraad.

De Kiesraad had naar meerdere data gekeken. Zo viel woensdag 8 oktober bijvoorbeeld al af omdat de kandidaatstelling dan in het zomerreces zou plaatsvinden. Een verkiezing op 15 of 22 oktober was vanwege de herfstvakantie weer "minder wenselijk".

De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen, nu het kabinet-Schoof is gevallen. Een motie van die strekking, ingediend door GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans in het Kamerdebat over de kabinetsval, werd met algemene stemmen aangenomen.

Zorgvuldige voorbereiding

De motie werd medeondertekend door regeringspartij VVD en de oppositiepartijen D66, Volt, CDA, SP en ChristenUnie. Bij de stemming erover aansluitend aan het debat schaarden ook de overige partijen zich erachter.

Eerder op vrijdag gaven gemeenten al aan dat verkiezingen op 29 oktober goed te doen zou zijn. Het geeft gemeenten genoeg tijd om de stembusgang voor te bereiden en ook om aansluitend te kunnen beginnen met het voorbereiden van de gemeenteraadsverkiezingen. Die zijn op 18 maart 2026.

Kleine stembiljet

Het experiment met het kleinere stembiljet (A3-formaat) wordt deze verkiezingen nog niet verder uitgebouwd. Bij de Europese verkiezingen in juni 2024 werd een proef daarmee gehouden in Alphen aan den Rijn, Boekel, Borne, Midden-Delfland en Tynaarlo. Alleen deze gemeenten gaan het kleine stembiljet nu ook weer gebruiken, want "het zou verwarrend zijn voor de inwoners/kiesgerechtigden als dit nu opeens niet meer zou zijn", zegt de VNG. Om de pilot uit te breiden zou meer voorbereidingstijd nodig zijn.

Hart van Nederland/ANP