Verdeling door PVV achtergelaten ministersposten nog niet rond: asielpost is gewild

De drie regeringspartijen die zijn overgebleven na het opstappen van de PVV-ministers, zijn er nog steeds niet uit hoe de vrijgekomen plekken in het kabinet moeten worden ingevuld. Volgens NSC-vicepremier Eddy van Hijum verlopen de gesprekken in een "goede sfeer", maar blijft het een "flinke puzzel". Vrijdag gaan de onderhandelingen verder.

De Tweede Kamer debatteerde woensdag met premier Dick Schoof over de val van het kabinet. In de onderstaande video vertelt Schoof op welke vlakken hij met zijn demissionaire kabinet nog wél stappen wil zetten.

De val van de PVV-bewindslieden leidde tot een leegloop van maar liefst vijf ministers en vier staatssecretarissen. Toch lijkt het erop dat niet al deze posities opnieuw ingevuld worden. Er wordt gesproken over het samenvoegen van bepaalde portefeuilles. Naar verwachting krijgt elke overgebleven partij één minister erbij, zodat de krachtsverhoudingen in de ministerraad in balans blijven.

Asiel is gewilde post

Een felbegeerde post is die van Asiel en Migratie. Alle drie de partijen zouden deze portefeuille graag willen, om snel een politiek succesje te kunnen boeken. De strenge asielmaatregelen van voormalig PVV-minister Marjolein Faber liggen nog klaar voor behandeling in de Tweede Kamer. Maar met de verkiezingen in aantocht is de vraag of partijen elkaar deze winst gunnen.

Ook andere belangrijke departementen staan open. Zo zijn er geen ministers meer op Economische Zaken, Volksgezondheid en Infrastructuur. Daarnaast zijn er staatssecretarissen vertrokken bij Justitie, Binnenlandse Zaken en twee andere ministeries.

Het wordt dus een flinke klus om het demissionaire kabinet nog enigszins bestuurbaar te houden tot aan de verkiezingen, die waarschijnlijk eind oktober worden gehouden.

ANP