Schoof over kabinetsval: ‘Onnodig en onverantwoord'

Demissionair premier Dick Schoof reageerde na afloop van de extra ingelaste minsterraad voor het eerst op de val van het kabinet. Hij gaat een demissionair kabinet van VVD, NSC en BBB leiden, nadat PVV-leider Geert Wilders dinsdagochtend aangekondigde zijn partij terug te trekken uit de coalitie.

Tijdens de ministerraad werd dinsdagmiddag geconcludeerd dat met het vertrek van de PVV onvoldoende draagvlak is in de Tweede Kamer voor dit kabinet, zo laat Schoof weten tijdens de persconferentie. Schoof gaat daarom direct na de koning om het ontslag van de bewindspersonen van de PVV in te dienen. De bewindspersonen van de andere partijen gaan demissionair door.

Schoof geeft aan dat het kabinet afgelopen maanden hard heeft gewerkt aan de uitvoering van het regeerprogramma. "Maar als bij één partij de wil ontbreekt om door te gaan, kan je niet met elkaar verder."

Volgens Schoof is de val van het kabinet onnodig en onverantwoord. Dat heeft hij de vier fractievoorzitters afgelopen dagen ook laten weten. "We staan nationaal en internationaal voor grote uitdagingen en meer dan ooit is besluitvaardigheid vereist. Dit vraagt allemaal om daadkracht en niet om uitstel."

Dienst bewijzen

Schoof blijft overtuigd dat hij nog steeds kan bijdragen aan het oplossen van de problemen in Nederland. "Dus ga ik samen met de bewindspersonen van de VVD, NSC en BBB demissionair door tot er een nieuw kabinet is. Het leven in Nederland en daarbuiten gaat gewoon verder en er moeten beslissingen worden genomen. We zullen er alles aan doen om te zorgen dat we de besluiten nemen die nodig zijn, binnen de ruimte die de Kamer ons geeft. Ik hoop en verwacht dat we als demissionair kabinet Nederland nog steeds een dienst kunnen bewijzen."

Schoof verwijt Wilders niets. "Ik verwijt niemand iets, maar ik betreur het wel. Wat mij betreft had dit niet gehoeven. In een jaar hebben we een aantal dingen in gang gezet en ik betreur het buitengewoon dat we dat niet als collectief, met de vier partijen, kunnen afmaken."

Premier Dick Schoof vertrekt vervolgens naar paleis Huis ten Bosch in Den Haag, het woonpaleis van koning Willem-Alexander. Rond 16.00 uur arriveert hij in een auto bij de hoofdingang. Schoof zal op het paleis het ontslag van het kabinet aanbieden aan de koning.

Bij het paleis lag de rode loper al enige tijd uit.

ANP