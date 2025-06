Bewindspersonen teleurgesteld bij aankomst extra ministerraad

Bewindspersonen komen teleurgesteld aan bij het Catshuis waar een extra ministerraad is ingelast nu de PVV zich heeft teruggetrokken uit de coalitie. PVV-leider Geert Wilders wil dat zijn bewindspersonen direct vertrekken uit het kabinet, dat demissionair zal doorgaan de komende tijd. Of alle PVV'ers in het kabinet dat doen, is nog niet helemaal duidelijk.

PVV-staatssecretaris Vicky Maeijer (Langdurige en Maatschappelijke Zorg) zegt dat ze solidair is met Wilders en weggaat. "Dit is politiek, het is wat het is. En we gaan weer verder". Ze zei dat ze het met heel veel plezier en enthousiasme heeft gedaan. PVV-ministers Fleur Agema (Zorg) en Marjolein Faber (Asiel) liepen door zonder iets te zeggen.

BBB-minister en vicepremier Mona Keijzer is "hier wel verdrietig over. Want hier was eindelijk een meerderheid om verstandige sociaal-rechtse dingen te doen voor Nederland. Dus ik vind het echt wel heel jammer dat Geert Wilders voor zichzelf gekozen heeft, in plaats van voor het oplossen van de problemen voor Nederland."

'Politieke schwalbe'

Ook vicepremier en minister van Sociale Zaken, Eddy van Hijum (NSC), geeft af op Wilders en hekelt zijn "politieke schwalbe". Volgens hem stonden de coalitiepartijen open voor een streng asielbeleid. "Er is geen enkele aanleiding om zo op de grond te gaan liggen", aldus Van Hijum die het klappen van de coalitie "echt zeer teleurstellend" vindt.

Zijn partijgenoot en onderwijsminister Eppo Bruins vindt het "onverantwoordelijk" dat Wilders het land "instabiel achterlaat" met een NAVO-top die in aantocht is en alle ontwikkelingen op internationaal vlak. "Dat laat zien dat je als populist eigenlijk alleen met chaos en ophef bezig bent."