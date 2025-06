Wilders trekt stekker uit kabinet na ruzie over asielplannen

Het kabinet-Schoof I is dinsdag gevallen. PVV-leider Geert Wilders eiste dat de coalitiepartijen zijn asielplannen zouden ondertekenen. Nu dat niet gebeurt en het Hoofdlijnenakkoord niet wordt aangepast, stapt de PVV uit de coalitie.

VVD, NSC en BBB hebben boos en verbaasd gereageerd op de stap van Wilders. BBB-leider Caroline van der Plas sprak van een "roekeloze kamikazeactie", Nicolien van Vroonhoven van NSC vindt de kabinetsval "onverantwoord".

Dilan Yeşilgöz is er "zo pissig over". Op X schrijft de VVD-leider: "Opnieuw plaatst Wilders zijn eigen belang boven het belang van ons land. Door weg te lopen. In een tijd van ongekende onzekerheid. Een oorlog om de hoek, een potentiële economische crisis die op ons afkomt en mensen die wakker liggen van de rekeningen. Nederland heeft een volwassen en verantwoordelijk leider nodig die ons veilig houdt. Maar Wilders laat Nederland in de steek."

De toekomst van het rechtse kabinet onder leiding van de partijloze Dick Schoof stond al op losse schroeven. Maandagavond vond een ingelast overleg plaats tussen de coalitieleiders over het asielbeleid. Wilders liet toen al weten somber te zijn over het voortbestaan van het kabinet, dat nog geen jaar aan de macht is.

Hart van Nederland/ANP