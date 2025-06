PVV-achterban wil massaal stekker uit kabinet als asielkoers niet wijzigt

Een overgrote meerderheid van de PVV-kiezers vindt dat de partij uit de coalitie moet stappen als het huidige asielbeleid niet wordt aangepast. Dat blijkt maandag uit een peiling onder het Hart van Nederland-panel. Maar liefst 74 procent van de PVV-stemmers wil dat hun partij de stekker uit het kabinet trekt als er geen beweging komt in de koers. Slechts 15 procent van de achterban van Wilders wil vasthouden aan het bestaande hoofdlijnenakkoord als de andere partijen niet meebewegen.

Maandagavond overleggen de vier coalitiepartijen over het pakket aan strengere asielmaatregelen dat PVV-leider Geert Wilders eerder presenteerde. Hij wil onder meer de grenzen sluiten voor asielzoekers en statushouders uit de asielzoekerscentra zetten. "Hooguit binnen een paar weken besluiten, anders zijn we weg", zei Wilders daar vorige week over.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Wat vind je van vuurwerk, klimaatdemonstraties of de opkomst van kunstmatige intelligentie? En hoe kijk jij naar de verschillende politieke besluiten? Dat krijg je allemaal voorgeschoteld in het Hart van Nederland-panel. Meld je hieronder aan en bepaal wat nieuws wordt!

Aanmelden voor het Hart van Nederland-panel kan via deze link of klik op de knop hieronder. Bent u al lid en zijn uw gegevens gewijzigd? Dan kunt u dat via deze link aangeven. Meld je aan

Hoewel de BBB zich positief opstelt tegenover de voorstellen, hielden NSC en VVD vorige week de boot af. Beide partijen wijzen erop dat de bestaande afspraken nog maar nauwelijks zijn uitgevoerd en wijzen naar asielminister Marjolein Faber die hiervoor zou moeten zorgen. Veel panelleden (75%) vinden ook dat Faber nog onvoldoende levert, maar zijn verdeeld over wie daaraan schuld draagt. 40 procent vindt dat het vooral aan haarzelf ligt dat ze te weinig voor elkaar krijgt, 35 procent wijst naar tegenwerking.

Het ongenoegen beperkt zich niet tot het asieldossier. Een overgrote meerderheid van de Nederlanders (79%) vindt dat het kabinet-Schoof in de eerste elf maanden onvoldoende heeft geleverd. En 70 procent is ook ontevreden over wat er wél is gedaan. Zelfs onder coalitiekiezers geeft driekwart aan dat het kabinet onder de maat presteert, en is 65 procent ontevreden over de inhoud van het werk.

Roep om val kabinet groeit

Daarmee groeit ook de roep om een val van het kabinet. Onder de coalitiekiezers wil inmiddels een meerderheid (53%) dat er nieuwe verkiezingen komen. Dat sentiment is het sterkst bij NSC-stemmers (62%), maar zelfs bij de PVV-achterban zelf wil 51 procent opnieuw naar de stembus, net als bij BBB-stemmers. Bij VVD-stemmers ligt de steun voor een kabinetsval en nieuwe verkiezingen op 47 procent. Onder alle panelleden pleit inmiddels 58 procent voor nieuwe verkiezingen, een lichte stijging ten opzichte van de 55 procent in april.