Spanning in coalitie loopt op na asieloverleg: 'Het ziet er niet goed uit'

De spanning in politiek Den Haag loopt verder op na het eerste overleg tussen Wilders en de coalitie over strengere asielplannen. Volgens Wilders ziet het er niet goed uit. "Het was geen aangenaam gesprek." De partijen praten dinsdag verder.

Wilders' geduld is op, zegt hij: 'Ik vind dat de dingen nu moeten gebeuren, dat ze snel moeten gebeuren'. Daarvoor heeft hij de steun van zijn coalitiegenoten nodig. "Uiteindelijk heb ik nog geen handtekening gezien en ziet het er vooralsnog niet naar uit dat men hiervoor gaat tekenen. En dan hebben we wel een serieus probleem."

Zelf een wetsvoorstel maken en die door de Tweede Kamer laten bespreken, is voor Wilders geen optie. "Als je zeker wilt weten dat een bewindspersoon iets binnenhaalt, moet je ervoor zorgen dat het in het hoofdlijnenakkoord komt. Dan weet je zeker dat er fracties aan gebonden zijn."

De vier coalitiepartijen kwamen na een gesprek van een uur naar buiten. VVD, NSC en BBB leggen juist de bal bij de grootste coalitiepartij. Zij vinden dat de PVV zelf aan de slag moet met de asielpunten van Wilders of de eigen asielminister Marjolein Faber aan het werk zetten.

Maatregelen

Een week geleden presenteerde Wilders onaangekondigd een nieuw pakket asielmaatregelen met de titel 'De grens bereikt'. De PVV wil "de grenzen dicht voor asielzoekers" en eist dat het kabinet waarvan de partij deel uitmaakt dit "hooguit binnen een paar weken" regelt. "Anders zijn we weg", dreigde hij. "Nederlanders moeten een verschil gaan zien."

In het pakket zitten tien voorstellen voor maatregelen, waaronder een asielstop binnen een paar weken, meer grensbewaking met behulp van het leger, Syriërs terug naar veilige gebieden in Syrië, een stop op de gezinshereniging, geen nieuwe azc's meer in Nederland en statushouders die uit een azc worden gezet. Ook wil Wilders mensen met een dubbele nationaliteit uitzetten na een gewelds- of zedenmisdrijf. Een deel van deze voorstellen stond ook in het partijprogramma.

Wilders wil dat "het merendeel" van zijn plannen wordt opgenomen in het coalitieakkoord. De andere drie coalitiepartijen willen niet opnieuw onderhandelen, maar gingen wel op het verzoek om te praten in. "Ik weet niet waar ik over moet onderhandelen," zei VVD-leider Dilan Yeşilgöz voorafgaand. Volgens NSC-voorvrouw Nicolien van Vroonhoven is er binnen de bestaande afspraken over asielbeleid in het bestaande akkoord "alle ruimte om die plannen in te brengen."

Hart van Nederland/ANP