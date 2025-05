Wilders presenteert nieuw pakket asielmaatregelen, PVV eist asielstop binnen paar weken

Het nieuwe pakket met aanvullende asielmaatregelen bevat meerdere grote nieuwe veranderingen, heeft PVV-leider Geert Wilders maandagmiddag bekendgemaakt. Hij presenteerde het plan met de titel 'De grens bereikt' in een persconferentie.

De PVV wil "de grenzen dicht voor asielzoekers" en eist dat het kabinet waarvan de partij deel uitmaakt dit "hooguit binnen een paar weken" regelt. "Anders zijn we weg", dreigde hij. "Nederlanders moeten een verschil gaan zien."

Tien maatregelen

In het pakket zitten tien voorstellen voor maatregelen, waaronder een asielstop binnen een paar weken, meer grensbewaking met behulp van het leger, Syriërs terug naar veilige gebieden in Syrië, een stop op de gezinshereniging, geen nieuwe azc's meer in Nederland en statushouders die uit een azc worden gezet. Ook wil Wilders mensen met een dubbele nationaliteit uitzetten na een gewelds- of zedenmisdrijf. Een deel van deze voorstellen stond ook in het partijprogramma.

"Mijn partij heeft zich het afgelopen jaar heel redelijk en heel geduldig getoond", aldus Wilders. Hij noemde onder meer de inzet van noodrecht om asielregels buiten werking te stellen, die niet doorging. "Ons geduld is nu op."

Daarna voegde hij toe "dat hij nergens mee dreigt. Het is geen dictaat, maar het is ook niet vrijblijvend. Wij buigen voor niemand meer, vanaf vandaag gaan de handschoenen uit. We praten met iedereen, maar we buigen niet meer", aldus Wilders.

Asielnoodmaatregelen

Eerder werd al bekend dat de verantwoordelijke minister voor Asiel en Migratie Marjolein Faber (PVV) een zogenoemde asielnoodmaatregelenwet heeft ingediend bij de Tweede Kamer. Die moet nog besproken worden.

Tijdens de coalitieonderhandelingen maakten PVV, VVD, NSC en BBB al afspraken over wat zij zelf het "strengste asielbeleid ooit" noemen. Om nog verder te gaan, zal de PVV opnieuw moeten onderhandelen met de andere regeringspartijen.

Hart van Nederland/ANP