'NSC wil enkelband voor uitgeprocedeerde asielzoekers'

NSC-Kamerlid Diederik Boomsma pleit voor het invoeren van een enkelband voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat meldt De Telegraaf. Volgens Boomsma verdwijnen nu duizenden mensen in de illegaliteit nadat hun asielaanvraag is afgewezen. "Het ondermijnt het hele asielsysteem", zegt hij tegen de krant.

Rotterdam wilde dit jaar stoppen met de bed-bad-broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers. In bovenstaande video is te zien hoe demonstranten protesteerden tegen die beslissing.

Asielzoekers die worden afgewezen, moeten binnen 28 dagen vertrekken. In die tijd ontvangen ze nog opvang en geld van het COA. Als ze niet meewerken aan terugkeer en in de illegaliteit dreigen te verdwijnen, kunnen ze worden opgesloten in vreemdelingenbewaring. Boomsma vindt dat te zwaar en stelt een enkelband als alternatief voor.

"Detentie is duur en er is een tekort aan cellen en personeel", aldus Boomsma. Een enkelband is volgens hem goedkoper en minder ingrijpend, terwijl het toch voorkomt dat mensen uit beeld verdwijnen. In augustus telde de Dienst Terugkeer en Vertrek ruim tienduizend personen zonder rechtmatig verblijf, waarvan er bijna 3.800 daadwerkelijk uitzetbaar waren.

Boomsma hoopt dat asielminister Marjolein Faber zijn voorstel oppakt en er politieke steun voor komt in het debat van donderdag.