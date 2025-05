Meer dan 100.000 mensen tekenen petitie tegen minister Faber

Een petitie waarin minister Marjolein Faber (PVV) wordt opgeroepen om op te stappen, is in een paar dagen tijd door meer dan 100.000 mensen ondertekend. Dat meldt het AD zondag. De actie is opgezet door Vincent Janssen uit Zevenaar en richt zich rechtstreeks tot de Tweede Kamer, met een opvallend duidelijke boodschap: deze minister is ongeschikt voor haar functie en moet zo snel mogelijk vertrekken.

De oproep staat sinds vrijdag online op het platform De Goede Zaak, waar burgers campagnes kunnen starten rond politieke en maatschappelijke kwesties. Janssen zag het aantal ondertekeningen razendsnel toenemen. Zondagmiddag stond de teller op 70.000, en 's avonds waren dat er al ruim 100.000.

Oproep aan VVD, NSC en BBB

De petitie richt zich vooral op de coalitiepartijen VVD, NSC en BBB. Zonder hun steun kan Faber namelijk niet worden weggestuurd. Janssen vindt dat de minister vooral voor ophef zorgt, Kamervragen ontwijkt en geregeld moet worden gecorrigeerd. Wat hem betreft is dat reden genoeg voor de Kamer om in te grijpen.

De Zevenaarder is zelf actief voor de PvdA, maar benadrukt dat hij de actie als burger is begonnen en niet namens de partij. "Dit is buiten de PvdA om gegaan", zegt hij tegen het AD. Hij wil de stapel handtekeningen persoonlijk overhandigen aan de Tweede Kamer, mogelijk nog deze week.

Tweede petitie

Er loopt nog een tweede petitie tegen minister Faber, gestart door Tica Peeman. Die heeft tot nu toe echter veel minder bereik: slechts 815 keer is deze ondertekend.