Faber gaat ook voor alternatief voor Efteling-uitje liggen: 'Het is geen vakantieoord'

PVV-minister van Asiel, Marjolein Faber, wil niet dat de asieljongeren die hun geplande uitje naar de Efteling zagen vervallen, alsnog een alternatief uitje krijgen aangeboden. Dat laat ze vrijdagochtend weten tijdens de inloop van de ministerraad.

Op de vraag waar het nieuwe uitje naartoe zou moeten gaan, reageert ze resoluut: "Wat mij betreft gaan raddraaiers zo snel mogelijk het land uit, terug naar het land van herkomst."

'Geen zielige jongeren'

De organisatie was van plan om het uitstapje uit het activiteitenbudget te organiseren tijdens een dorpsfeest in de buurt van het azc in Sint Annaparochie, om onrust te voorkomen. Vorig jaar ontstond tijdens dat dorpsfeest namelijk een ruzie tussen jongeren van het azc en uit de buurt, met een steekpartij en drie gewonden tot gevolg.

Dat de betrokken asielzoekers inmiddels zijn overgeplaatst, verandert haar standpunt niet Volgens Faber gaat het hier niet om ‘zielige jongeren’, maar om jongeren met een zogenoemd risicoprofiel. Zij zouden volgens haar juist preventief naar de Efteling worden gestuurd, om zo te voorkomen dat ze rellen tijdens de lokale kermis. "Dat is natuurlijk een verkeerd standpunt om een leuk uitje te plannen. Zij misdragen zich, dus verdienen ze een dagje uit?"

Nog een gesprek met COA

Faber geeft aan nog in gesprek te willen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over het uitje. "Hier is het laatste woord nog niet over gesproken. Het is hier geen vakantieoord."

Het opvangorgaan laat weten later met een reactie te komen op de nieuwste uitspraken van Faber.

Na de vorige uitspraak van de minister werden er meerdere inzamelingsacties georganiseerd. In totaal is daar tot nu toe ruim 204.000 euro mee opgehaald. Het COA onderzoekt nog hoe het geld bij de doelgroep kan komen.