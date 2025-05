Asielkinderen afgelaste Eftelingtrip krijgen golf aan steun: ruim 200.000 euro opgehaald

De afgelaste Efteling-trip voor kinderen uit het asielzoekerscentrum in Sint Annaparochie heeft een golf van steun op gang gebracht. Meer dan 200.000 euro is inmiddels opgehaald via meerdere crowdfundingacties. Zes bij het ANP bekende crowdfundingacties hadden maandag even voor 13.00 uur samen 200.275 euro opgehaald.

De grootste inzamelingsactie is opgezet door Aad Brinkman en leverde tot nu toe al ruim 157.000 euro op. "Het gaat om een bijdrage voor alle asielzoekerskinderen, getraumatiseerde kinderen die het recht hebben kind te zijn. Daarom hebben mensen geld gestort", verklaarde Brinkman het succes in het weekend.

Onlangs kwam minister Faber in opspraak omdat ze weigerde te tekenen voor koninklijke onderscheidingen voor vijf mensen die statushouders hebben geholpen, zo is te zien in bovenstaande video.

Kritiek

Het geplande bezoek aan de Efteling kwam vorige week onder vuur te liggen nadat asielminister Marjolein Faber zich daar publiekelijk fel tegen uitsprak. Vervolgens besloot het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om het uitje te schrappen.

Wat er met het ingezamelde geld gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Het COA heeft eerder wel enkele goede doelen onder de aandacht gebracht die zich inzetten voor vluchtelingenkinderen.

Hart van Nederland/ANP