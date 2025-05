Uitje van jonge asielzoekers naar Efteling gaat toch niet door na reactie Faber

Het uitje van jonge asielzoekers uit het Friese Sint Annaparochie naar de Efteling gaat niet door na de opmerking van asielminister Marjolein Faber (PVV) dat ze dit "on-uit-leg-baar" vindt. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) laat vrijdag weten "gezien de huidige aandacht" op een andere manier invulling te geven aan de dag.

Onlangs kwam minister Faber in opspraak omdat ze weigerde te tekenen voor koninklijke onderscheidingen voor vijf mensen die statushouders hebben geholpen, zo is te zien in bovenstaande video.

Het COA had het uitje juist tijdens een dorpsfeest van Sint Annaparochie gepland, om onrust te voorkomen. Een jaar geleden kwam het tot een confrontatie tussen jongeren uit de buurt en de jongeren van het azc. Uiteindelijk raakten drie jongemannen gewond. Volgens Omroep Fryslân waren ze destijds 22, 20 en 18 jaar oud. Jongeren uit het asielzoekerscentrum werden daarna overgeplaatst. Desondanks zijn de spanningen nog niet verdwenen, schreef de Leeuwarder Courant donderdag.

'Behouden van rust'

"Met de planning van dit bezoek aan een pretpark kwam het COA tegemoet aan de wens om bij te dragen aan het behouden van de rust in de gemeenschap", aldus de verklaring van het COA nu. "Tot slot zijn wij zijn van mening dat onze jongeren er belang bij hebben om niet langer onderwerp van nieuws te zijn. Wij zullen om die reden verder terughoudend zijn met onze communicatie en verzoeken iedereen om daar begrip voor te hebben."

Gemeente Waadhoeke zegt in nauw contact te staan met het COA, politie en de organisatie van de kermis. "Tot nu toe hebben we als gemeente geen signalen ontvangen die wijzen op onveilige situaties." Tijdens de kermis, van 16 tot en met 20 mei, zet Waadhoeke "waar nodig preventieve acties in om de veiligheid te waarborgen". Het idee voor het uitje "was afkomstig van het COA" en de gemeente waardeert dat die "creatief meedenkt over oplossingen en activiteiten rond de kermis".

'Snoepreisje op kosten van belastingbetaler'

Faber betitelde in haar bericht op X het uitje als een "snoepreisje" op kosten van de belastingbetaler en ze zei erover met het COA in gesprek te gaan. Of dit is gebeurd, is niet bekend. Een COA-woordvoerder wil geen verdere uitleg geven hoe tot het besluit is gekomen het uitje af te blazen. Donderdag liet het opvangorgaan weten dat het evenement betaald zou worden uit een activiteitenbudget van het azc. "Dit budget wordt gebruikt voor diverse activiteiten, bijvoorbeeld een uitje naar een pretpark, een museum, etc."

