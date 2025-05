Ruim een ton opgehaald voor Efteling-uitje azc-kinderen

Binnen enkele uren is meer dan 100.000 euro opgehaald om kinderen van een asielzoekerscentrum in Sint Annaparochie toch naar pretpark de Efteling te kunnen laten gaan. Vier crowdfundingacties op GoFundMe hadden even voor 13.45 uur zaterdag samen bijna 104.000 euro ingezameld.

Onlangs kwam minister Faber in opspraak omdat ze weigerde te tekenen voor koninklijke onderscheidingen voor vijf mensen die statushouders hebben geholpen, zo is te zien in bovenstaande video.

Wat er met het geld gaat gebeuren is niet duidelijk. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers noemt de giften hartverwarmend, maar is niet van plan het uitje alsnog door te laten gaan. De trip naar de Efteling werd geschrapt na verzet van asielminister Marjolein Faber.

ANP