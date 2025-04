Ambtenaren eren asielvrijwilligers na Fabers weigering lintjes

Zo'n veertig ambtenaren van het ministerie van Asiel en Migratie spreken donderdag in een advertentie in Trouw hun waardering uit voor de vrijwilligers die een koninklijke onderscheiding krijgen voor hun werk met asielzoekers en vluchtelingen. "Wij willen alle vrijwilligers op dit gebied graag via deze weg bedanken", staat in de advertentie.

Minister van Asiel en Migratie Marjolein Faber weigerde in maart te tekenen voor de lintjes voor vijf mensen die zich inzetten voor vluchtelingen en asielzoekers. Volgens haar staat het werk van deze vrijwilligers "haaks" op haar beleid om immigratie te ontmoedigen.

Premier Dick Schoof en minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken) tekenden uiteindelijk in haar plaats. De weigering van Faber leidde tot veel commotie in Den Haag. De oppositie diende zelfs een motie van wantrouwen tegen haar in.

'Welverdiend'

De ambtenaren noemen het lintje voor de vrijwilligers "welverdiend". Hun werk is volgens hen "belangrijk" voor "het welslagen van en draagvlak voor ons dagelijks werk", zo staat in de advertentie.

ANP