Woede in Kamer omdat Faber weigert te tekenen voor lintjes: 'Heel, heel triest'

Asielminister Marjolein Faber (PVV) heeft ongeloof en woede gewekt in de Tweede Kamer met haar weigering om te tekenen voor de voordracht voor een koninklijke onderscheiding van vijf mensen die zich hebben ingezet voor asielzoekers en vluchtelingen. Ook coalitiepartners BBB en NSC zijn kritisch.

De spreidingswet van minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie, PVV) is nog altijd niet besproken in de ministerraad. Volgens premier Dick Schoof komt dat omdat de minister het "ordentelijke proces" niet had gevolgd, zo is te zien in bovenstaande video.

"Als dit waar is, is het wel heel, heel triest", zegt BBB-leider Caroline van der Plas in een bericht op X. "Ik hoop dat dit een 1 april-grap is, maar als dat zo is, is het wel een heel slechte grap." Ook D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt is kritisch. "Van een minister die op elke manier haar eigen uitvoeringsorganisaties het leven zuur maakt, zou dit niet moeten verbazen", aldus Podt. "Maar het is natuurlijk te sneu voor woorden."

"Lintjes weigeren aan de medewerkers van je eigen dienst (COA), waar keihard gewerkt wordt, is bizar", vindt NSC-voorman Pieter Omtzigt. "Nou, eens kijken of we deze week problemen kunnen oplossen in Den Haag. Genoeg te doen." CDA-leider Henri Bontenbal vindt dat Faber de "grenzen van het fatsoen overgaat". "Koninklijke onderscheidingen zijn van de samenleving en worden aangevraagd door mensen uit de samenleving", aldus Bontenbal. "Moet dan alles politiek gemaakt worden? Waar zijn de waarden en normen van dit kabinet?"

'Pamperen van asielzoekers'

PVV-leider Geert Wilders spreekt op X steun uit voor zijn eigen minister. "Waarom zouden we mensen die meewerken aan het pamperen van asielzoekers belonen met een Koninklijk lintje? Klasse actie van Faber", aldus Wilders. Het COA laat in een reactie aan Hart van Nederland weten verrast te zijn door de weigering van Faber. "We kunnen ons niet voorstellen dat mensen die zich inzetten om andere mensen te helpen daar geen erkenning voor mogen krijgen."

Vijf mensen die bij het COA en in de vluchtelingensector hebben gewerkt zijn voorgedragen voor een lintje. Faber weigert haar handtekening onder de voordracht te zetten omdat, naar eigen zeggen, het werk van deze mensen "haaks staat" op haar beleid om immigratie te ontmoedigen.

Hart van Nederland/ANP