Faber baalt van eigen optreden: '100 procent achter lintjes'

Asielminister Marjolein Faber staat "100% achter" het besluit van premier Dick Schoof en minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken, NSC) om hun handtekeningen onder de voordracht voor lintjes voor vrijwilligers in de vluchtelingensector te zetten, nadat ze dat zelf weigerde. Dat schrijft de PVV-minister in een Kamerbrief na een dag vol onenigheid over haar debatoptreden hierover.

Faber erkent dat ze tijdens dat debat er "te vaak" op heeft gewezen waarom ze haar handtekening niet wilde zetten. "En dat betreur ik." De PVV'er weigerde te tekenen voor de lintjes omdat ze dat niet vond stroken met het strenge asielbeleid dat ze wil voeren.

Motie van wantrouwen

Woensdagochtend wordt de minister naar de Kamer geroepen om in een debat verantwoording af te leggen over de gang van zaken. Oppositiepartijen vinden dat de eenheid van kabinetsbeleid ver te zoeken is. In Den Haag wordt dat als een politieke doodzonde gezien. Meerdere oppositiepartijen - waaronder het CDA en de ChristenUnie - hebben gedreigd met een motie van wantrouwen.

Het is "blijkbaar niet voldoende overgekomen" dat Faber de handtekeningen van Uitermark en Schoof onderschrijft, stelt de minister. Ze verzekert dat er "volledige eenheid van kabinetsbeleid is". Faber vermeldt in haar brief dat ze deze mede namens Schoof heeft opgesteld.

Dinsdagavond was er een overleg tussen de coalitiepartijen en Schoof over de ophef en het aanstaande debat.

ANP