Kamer debatteert woensdag over lintjes, mogelijk motie van wantrouwen tegen Faber

De Tweede Kamer debatteert woensdagochtend over het besluit van asielminister Marjolein Faber (PVV) om niet te tekenen voor lintjes voor vrijwilligers die met vluchtelingen werken. Premier Dick Schoof en minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken, NSC) willen wel tekenen, maar Faber blijft bij haar standpunt. Oppositiepartijen vinden dat de eenheid van kabinetsbeleid is gebroken. Meerdere partijen dreigen al met een motie van wantrouwen tegen de asielminister.

"Ik ben als minister geen stempelmachine. Als ik er niet voor wil tekenen, dan ga ik niet tekenen", aldus Faber. Ze erkent dat ze er een signaal mee heeft willen afgeven. "De aanhoudende asielstroom moet worden gekeerd."

Ze legt zich erbij neer dat Schoof en Uitermark wel gaan tekenen. "Daar ga ik niet voor liggen." Volgens Faber is hiermee de eenheid van kabinetsbeleid niet gebroken. De Kamerleden denken hier anders over. Diederik Boomsma (NSC) vroeg Faber of het weigeren van tekenen voor lintjes voor vrijwilligers helpt om de asielinstroom te beperken, wat voor Faber de reden was niet te tekenen. Ook daarop gaf de minister hetzelfde antwoord.

'Eenheid kabinet is failliet'

Mirjam Bikker (ChristenUnie) wil een brief van Schoof en Faber, waarin zij uitleggen hoe er nu nog sprake is van eenheid van kabinetsbeleid. Voor Henri Bontenbal (CDA) is "de vertrouwensvraag" aan de orde, aangezien Faber geen excuses wil maken. Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) vindt de eenheid van het kabinet "failliet", en vindt niet dat Schoof dit mag accepteren.

Diederik Boomsma (NSC) vroeg Faber of het weigeren van tekenen voor lintjes voor vrijwilligers helpt om de asielinstroom te beperken, wat voor haar de reden was niet te tekenen. Faber gaf geen antwoord op vragen, maar las steeds hetzelfde antwoord op. "Ik wil dit nog honderd keer beantwoorden, geen enkel probleem", aldus de minister.

D66-Kamerlid Rob Jetten noemde Faber daarop een antwoordmachine. Hij zei dat Faber alleen maar bezig is met ruzie maken. "U bent een schande voor het ambt van bewindspersoon." Jetten wil dat Schoof uitleg geeft over het "walgelijke gedrag" van Faber.

Brief

De Kamer gaat met Faber en premier Schoof in debat. Klaver wil voorafgaand een brief van hen beiden, waarin zij uitleggen of er nog sprake is van eenheid van kabinetsbeleid. Ook wil hij weten wat er precies is gebeurd in het kabinet.

Direct na het debat woensdagochtend wordt gestemd over de eventuele motie van wantrouwen.

ANP