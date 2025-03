Minister Faber gaat aangifte doen om foto van haar met Hitlersnor

Asielminister Marjolein Faber gaat aangifte doen bij de politie omdat demonstranten afgelopen weekend een foto van haar met een Hitlersnor bij zich droegen. Dat bevestigt een woordvoerder van Faber na berichtgeving van De Telegraaf. Volgens de krant vindt Faber de foto demoniserend.

Faber schrijft op X dat een vergelijking met Hitler aan "iedere grens" voorbijgaat. "Het is onacceptabel om politieke meningsverschillen op deze manier te uiten." Omdat ze het "smaad en laster" vindt, doet ze aangifte.

Afgelopen zaterdag werd in Amsterdam gedemonstreerd tegen racisme en fascisme. Bij de demonstratie waren naar schatting ongeveer tienduizend mensen aanwezig. Actievoerders droegen bordjes met 'Never Again' en 'Feit of Faber?'. Het protest verliep rustig en er werd niemand aangehouden. Wel scandeerden pro-Palestijnse activisten dat "zio's", een ander woord voor zionisten, in de gracht gegooid zouden moeten worden.

'Terechte aangifte'

PVV-leider Geert Wilders vindt het "zeer terecht" dat Faber aangifte heeft gedaan. Eerder schreef hij al op X dat het ging om een demonstratie "vol sympathie voor Hamas, het gooien van zionisten in grachten, een bord met een nazi-grafsteen voor mij en Faber met een Hitlersnor".

