Willem Engel krijgt taakstraf voor opruiing tijdens coronacrisis

Activist Willem Engel is in hoger beroep veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan opruiing. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag woensdagochtend besloten. Tijdens de coronacrisis riep de voorman van Viruswaarheid zijn volgers op om deel te nemen aan een verboden coronademonstratie. Daarnaast is de activist schuldig bevonden aan een opruiend bericht op X.

In 2021 deden ruim 22.000 mensen samen aangifte tegen Willem Engel, zo is te zien in bovenstaande video.

De demonstratie waar Engel zijn volgers opriep om aan deel te nemen was verboden omdat een eerdere demonstratie was uitgelopen op geweld tussen demonstranten en politie. Daarnaast werden er volgens het hof dermate veel demonstranten verwacht waardoor het handhaven van de toenmalige 1,5 meterregel niet haalbaar was. De gezondheid van mensen zou daardoor in het geding komen en het hof laat weten dat daarmee de openbare orde is geschonden.

Voorwaardelijke gevangenisstraf

In het bericht op X, waarvoor de activist schuldig is bevonden aan opruiing, spoorde Engel volgens het hof aan tot het overtreden van diverse coronamaatregelen. Eerder sprak de rechtbank Engel hiervan vrij. Het hof heeft uiteindelijk een lagere taakstraf opgelegd dan geëist, omdat er rekening is gehouden met het tijdsverloop en de impact die bepaalde dingen op het leven van Engel hebben gehad. De activist krijgt geen voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd omdat de coronapandemie en de discussie daarover tot het verleden behoort.