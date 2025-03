Enorme opkomst bij antiracismedemonstratie op de Dam

Aan de jaarlijkse antiracismedemonstratie op de Dam in Amsterdam hebben dit jaar veel meer mensen meegedaan dan gebruikelijk. Zaterdagmiddag rond 14.00 uur waren er zeker tienduizend deelnemers bij aanwezig. Vorig jaar waren het nog 2000 deelnemers, het jaar daarvoor enkele honderden.

Xaviera weet helaas maar al te goed hoe het is om regelmatig racistische uitingen naar het hoofd geslingerd te krijgen - of erger. Haar verhaal zie je in bovenstaande video.

Het thema fascisme is dit jaar toegevoegd aan de demonstratie. Actievoerders lopen rond met onder andere Palestijnse vlaggen, vlaggen van linkse politieke partijen en zelfgemaakte borden met leuzen als 'Never Again', 'Ben een beetje lief voor elkaar', 'Choose love' en 'Feit of Faber?'. De door een spreker van Kick Out Zwarte Piet uitgesproken oproep "weg met dit racistische en extreemrechtse kabinet" kan rekenen op applaus van het publiek.

Burgers moe van regering?

Volgens een coördinator van het organiserende Comité 21 Maart zijn er op de Dam "burgers die moe zijn van deze regering", die volgens hem bezig is met "antidemocratische maatregelen tegen moslims en asielzoekers". Hiermee doelt hij op de nieuwe asielwetten van asielminister Faber. Het kabinet zet verschillende groepen tegen elkaar op, aldus de coördinator.

De demonstratie wordt jaarlijks georganiseerd door het Comité 21 Maart. Dat is vernoemd naar de internationale dag van de strijd tegen racisme. Ook andere organisaties zijn bij het protest betrokken, zoals Amnesty International, Kick Out Zwarte Piet, het Nederlands Palestina Komitee, Een Ander Joods Geluid en het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie. Ook hebben zich actievoerders die tegen Erdogan en de repressie in Turkije strijden zich aan het tafereel toegevoegd.

Extreemrechts

In het Utrechtse Baarn was zaterdagmiddag ook een demonstratie aan de gang. Daar lieten aanhangers van de extreemrechtse Nederlandse Volks-Unie van zich horen. Enkele tientallen deelnemers liepen rond met spandoeken en Prinsenvlaggen. Ze demonstreren, onder het toeziend oog van veel agenten, tegen 'omvolking', een theorie die stelt dat de 'oorspronkelijke' bewoners van Europa langzaam worden vervangen door 'buitenstaanders'.

Op deze demonstratie kwamen weer ongeveer 150 tegendemonstranten af, waarvan enkelen nog slaags raakten met de Mobiele Eenheid. Twee personen werden aangehouden: Een omdat die weigerde een identiteitsbewijs te verstrekken. Een ander omdat die wordt verdacht van het uiten van een doodsbedreiging en belediging van een agent.

Hart van Nederland/ANP