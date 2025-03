Faber wil naast 'kleine correctie' niets wijzigen aan asielwetten

Asielminister Marjolein Faber wil behalve een "kleine correctie" niets wijzigen aan haar asielwetten, meldde ze voor aanvang van de ministerraad. Die aanpassing gaat over de zogeheten voornemenprocedure, die Faber wil afschaffen. De PVV-minister is niet van plan om iets te veranderen aan de toelichting op haar wetten, waar de Raad van State veel kritiek op had.

Eerder zei Faber haar wetsvoorstellen die tot een lagere instroom van asielzoekers zouden moeten leiden, al niet te willen aanpassen, zo is te zien in bovenstaande video.

De voornemenprocedure houdt in dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een asielzoeker op de hoogte stelt als de dienst van plan is om zijn of haar asielaanvraag af te wijzen. De asielzoeker krijgt vervolgens de kans om daarop te reageren in een poging de IND op andere gedachten te brengen.

Als deze voornemenprocedure wordt afgeschaft, wordt het automatisch mogelijk voor asielzoekers om na een afwijzing bezwaar in te dienen bij de IND. Faber steekt daar met de aanpassing een stokje voor, verduidelijkt haar woordvoerder. Asielzoekers die het niet eens zijn met de afwijzing kunnen daardoor alleen nog maar in beroep bij de rechter. De minister spreekt van een "technische onvolkomenheid" die ze heeft rechtgezet.

Tweestatusstelsel

Het blijft onduidelijk of Faber de toelichting helemaal niet heeft aangepast. De woordvoerder zegt dat de minister eerder heeft aangegeven dat ze wel een 'punt of komma' kan veranderen. Ze laat in het midden wat dat precies inhoudt.

In de zogeheten memorie van toelichting staat het hoe en waarom van een wet uitgelegd. Rechters kunnen hierop terugvallen om te begrijpen wat de gedachte is achter een wet. De Raad van State heeft Faber geadviseerd om onder andere te verduidelijken wat de financiële gevolgen zijn voor uitvoeringsinstanties als de IND. Ook vraagt de regeringsadviseur de minister om te onderbouwen hoe de maatregelen het aantal asielzoekers omlaag brengen en de druk op de asielketen verminderen.

Zeer kritisch advies

Faber bespreekt vrijdag haar officiële reactie op het zeer kritische advies van de Raad van State in de ministerraad. Een wetsvoorstel gaat over een tweestatusstelsel. Dat houdt in dat asielzoekers worden opgedeeld in twee groepen, waarvan er een minder rechten krijgt. Het andere voorstel is een pakket van acht maatregelen met als doel de instroom van asielzoekers te beperken.

ANP