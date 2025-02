Meerderheid vindt dat kabinet moet opstappen als asielwet sneuvelt

Meer dan de helft van de Nederlanders (54 procent) vindt dat het kabinet moet opstappen als de asielwetten van minister Marjolein Faber (PVV) niet worden aangenomen. Dat blijkt uit een peiling onder 2.079 leden van het Hart van Nederland-panel. Ondertussen loopt de spanning binnen de coalitie op, nu NSC pleit voor aanpassingen en Geert Wilders dreigt met nieuwe verkiezingen.

Minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) gaf vorige week nog aan dat de Raad van State haar asielwet een C-advies zou geven. Ondanks stevige kritiek zei ze haar voorstel niet te willen aanpassen (zie bovenstaande video).

De aanpak van de asielproblematiek was een van de belangrijkste thema's tijdens de afgelopen verkiezingen en ook een van de speerpunten van het Kabinet-Schoof. Als het echter niet lukt om het op dit punt eens te worden, vinden de meesten dat het geen zin meer heeft om door te regeren met het huidige team. De stelling "Als deze asielwetten er niet doorheen komen, moet het kabinet opstappen" wordt dan ook door een meerderheid (54 procent) gesteund. Onder kiezers van de coalitiepartijen is 51 procent het daarmee eens, onder PVV- en NSC-kiezers ligt dit met 54 op het landelijk gemiddelde.

Slechts 34 procent van de Nederlanders vindt niet dat het kabinet moet opstappen in het geval deze asielwetten sneuvelen. De grootste weerstand tegen een kabinetsval is te vinden bij VVD-kiezers.

Asielwet zorgt voor verdeeldheid binnen kabinet

De helft van de Nederlanders (50 procent) wil dat de asielwet in de huidige vorm wordt doorgezet, ondanks het negatieve advies van de Raad van State. Onder PVV-kiezers is dat zelfs 77 procent. 29 procent van de panelleden is van mening dat de plannen aangepast moeten worden en daarna opnieuw ingediend. 15 procent wil dat de asielplannen in zijn geheel worden ingetrokken, vrijwel allen stemmers van oppositiepartijen.

Binnen de coalitie zorgen de asielplannen echter voor spanningen. NSC wil dat minister Faber wijzigingen aanbrengt, maar PVV-leider Geert Wilders dreigt met nieuwe verkiezingen als de wet wordt aangepast. "Na opgeven noodwet geen wijzigingen meer. Anders mag de kiezer zich uitspreken," stelde Wilders maandagmiddag op X.

Kabinetscrisis dreigt

De kritiek van de Raad van State op de uitvoerbaarheid van de wet zorgt voor extra druk. Minister Faber zegt alleen een "punt of komma" te willen wijzigen. Volgens NSC-Kamerlid Diederik Boomsma is het nodig dat de PVV-bewindsvrouw vaart gaat maken, maar ook moet ervoor gezorgd worden dat "voorwaarden worden geschapen voor een goede uitvoering van die wetten, zodat ze ook resultaten gaan opleveren".

Hoewel doorgaans veel waarde wordt gehecht aan de adviezen van de Raad van State, het hoogste adviesorgaan van het kabinet, staat het politici vrij om de aanbevelingen naast zich neer te leggen. De wetsvoorstellen kunnen daarom ingediend worden zonder aanpassingen, of slechts na het veranderen van "een punt of een komma", zoals Faber vrijdag zei. De Tweede Kamer zal vervolgens debatteren en stemmen over de wetten, daarna volgt een behandeling in de Eerste Kamer.

