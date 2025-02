Wilders dreigt op X met nieuwe verkiezingen om asielwetten

PVV-leider Geert Wilders vindt dat regeringspartij NSC "met vuur" speelt, en dreigt via een post op X expliciet met nieuwe verkiezingen. Hij wil hoe dan ook geen aanpassingen aan de asielplannen van Faber.

Wilders reageert daarmee op de uitlatingen van NSC dat er mogelijk toch aanpassingen moeten worden gedaan aan de asielwetsvoorstellen van het kabinet na kritiek van de Raad van State (RvS). "Na opgeven noodwet geen wijzigingen meer", aldus Wilders. "Anders mag de kiezer zich uitspreken."

Naast de partij van Wilders wil ook de BBB, ook onderdeel van het kabinet, geen wijzigingen in de plannen aangebracht zien worden.

Minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) gaf vorige week nog aan dat de Raad van State haar asielwet een C-advies zou geven. Ondanks stevige kritiek zei ze haar voorstel niet te willen aanpassen (zie bovenstaande video).

Kabinet aan zet

NSC heeft na het verschijnen van het rapport van de RvS aangegeven dat Faber haar plannen "gewoon" moet kunnen wijzigen. Volgens Kamerlid Diederik Boomsma is het nodig dat d e PVV-bewindsvrouw vaart gaat maken, maar ook moet ervoor gezorgd worden dat "voorwaarden worden geschapen voor een goede uitvoering van die wetten, zodat ze ook resultaten gaan opleveren".

Over die uitvoering heeft de RvS het nodige te zeggen. Ze voorzien extra werkdruk bij de IND en de rechtspraak en ook vinden ze dat de minister niet genoeg heeft onderbouwd hoe de maatregelen ervoor moeten gaan zorgen dat het aantal asielzoekers omlaag gaat. Ze adviseren de voorstellen niet in deze vorm in te dienen bij de Tweede Kamer.

Het kabinet is nu als eerste aan zet, stelt Boomsma. Hij wacht vooralsnog de officiële kabinetsreactie op het rapport van de RvS af. "Uiteindelijk besluit de Tweede Kamer en nu eerst het kabinet." Het NSC-Kamerlid wil niet vooruitlopen op eventuele wijzigingen die zijn partij verlangt.

Faber zelf zei eerder al dat ze alleen een punt of komma wil wijzigen. Nu het rapport er ligt, zegt ze het nog te beoordelen.

ANP