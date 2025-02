Faber: 'Asielwet krijgt C-advies, dus het zal goed zijn'

Minister Marjolein Faber van Asiel en Migratie bevestigt tegen Hart van Nederland dat de Raad van State haar asielwet een C-advies zal geven. Desondanks zal zij het voorstel niet aanpassen, ondanks stevige kritiek. "Het wetsvoorstel zal goed zijn, want het heeft een C-advies", aldus de minister.

Een C-advies van de Raad van State houdt in dat het voorstel niet bij de Tweede Kamer ingediend zou moeten worden, tenzij het wordt aangepast. Dit is een van de meest negatieve adviezen dat de Raad van State kan geven. Het houdt in dat de Raad fundamentele bezwaren heeft tegen het voorstel, bijvoorbeeld omdat het in strijd is met de Grondwet, het Europees recht, of omdat het juridisch, financieel of beleidsmatig niet goed is uitgewerkt. Ondanks zo’n negatief advies kan de regering er alsnog voor kiezen het voorstel toch door te zetten, maar dit kan leiden tot stevige politieke en maatschappelijke discussies.

Wat houdt de asielwet in?

De minister is niet van plan om wijzigingen door te voeren. "Hooguit een punt of komma," reageerde Faber eerder op de vraag of er nog aanpassingen komen. Het voorstel omvat onder andere de invoering van een tweestatusstelsel voor asielzoekers, het afschaffen van permanente verblijfsvergunningen en het beperken van gezinshereniging. Deze maatregelen zijn bedoeld om de instroom van asielzoekers te beperken en de procedures te versnellen.

De kritiek van de Raad van State richt zich met name op de uitvoerbaarheid van de plannen. Er wordt gevreesd voor een toename van het aantal rechtszaken en een hogere werkdruk voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).