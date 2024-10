Minister Faber zorgt voor verwarring over asielwet, motivering toch niet af

Asielminister Faber zorgde maandag voor verwarring in Den Haag. Eerder op de dag verraste ze de coalitiepartijen met de boodschap dat de 'dragende motivering' voor een asielnoodwet klaar was en dat er werd onderhandeld. Nu blijkt echter dat ze zich had versproken. "We moeten nog wat laatste punten op de 'i' zetten."

Volgens Faber wordt er nog hard aan de motivering gewerkt: "Je moet je voorstellen dat ik hier weken aan werk met mijn ploeg. Wat we nu hebben, daar ben ik heel erg blij mee en daar ben ik enthousiast over. We moeten nog wat laatste punten op de 'i' zetten en nog wat dingen laten checken, want het moet allemaal wel kloppen."

'Gehannes een beetje zat'

PVV-leider Geert Wilders neemt het op voor zijn partijgenoot. "Af en toe maak je een foutje," zegt hij. Volgens Wilders heeft Faber "misschien wel de zwaarste ministerspost van het kabinet", waar "veel druk" op staat. "Dus ga er maar aan staan."

Toch klinkt er ook kritiek. VVD-leider Dilan Yeşilgöz zegt "het gehannes een beetje zat" te zijn en en "vindt het ook allemaal een beetje lang duren". Ze is bereid om Fabers plannen met de coalitiepartners te bespreken. "Dat is hartstikke legitiem", ook al wilde de nieuwe coalitie wat meer afstand tussen de Kamer en het kabinet bewaren, "en het zou ook wel heel erg gezond zijn om dat te doen".

De kwestie zet de coalitie onder druk, met regeringspartij NSC die een stevige onderbouwing eist, terwijl de PVV het noodrecht zo snel mogelijk wil invoeren.

Meerdere opties voor strenger asielbeleid

Premier Schoof laat ondertussen weten dat het kabinet en de coalitiepartijen "diverse opties" bespreken voor het asielbeleid, waar het noodrecht dat is afgesproken in het coalitieakkoord er een van is. "We kennen allemaal de politieke setting waarin we zitten", zegt Schoof. Daarom is het volgens de premier "verstandig" dat hij met de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB de mogelijkheden doorneemt. Dat gebeurt "in wisselende samenstelling" zegt hij, en hij spreekt "de een wat meer dan de ander".

Dat Schoof dit zegt is opvallend. Eerder meldde hij nog dat er niet aan andere opties werd gewerkt, omdat hij ervan uit ging dat er een dragende motivering voor de noodwet zou komen. Schoof hoopt volgende week een besluit te kunnen nemen in de ministerraad.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP