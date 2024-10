Faber moet stoppen met 'terugkeerborden' bij azc's, vindt Kamer

Asielminister Marjolein Faber moet afzien van ontmoedigingsborden bij asielzoekerscentra, vindt de Tweede Kamer. Een meerderheid heeft voor een motie gestemd die oproept om het plan in te trekken. Coalitiepartij NSC gaf de doorslaggevende stem.

Na een bezoek aan Denemarken zei Faber dat zij daar inspiratie heeft opgedaan voor manieren om asielzoekers te ontmoedigen om naar Nederland te komen. De borden zouden een idee zijn dat daaruit is voortgekomen, al zijn ze in Denemarken niet te vinden.

Bijna hele oppositie tegen

Bijna de hele oppositie stemde voor het CDA-voorstel. Behalve fracties als GroenLinks-PvdA en D66 stemden ook SGP en JA21 voor de motie, partijen die voor strenge asielregels zijn.

BBB en VVD stemden tegen de motie, al zijn de coalitiepartijen wel kritisch over het plan van Faber. "Dit leidt af van waar het echt over gaat. We willen dat het kabinet aan de slag gaat met oplossingen om de asielinstroom structureel omlaag te brengen", zei Claudia van Zanten (BBB) voor de stemming, ook namens de VVD.

Woensdag werd niet alleen Faber, maar ook PVV-minister Dirk Beljaarts teruggefloten door de Tweede Kamer. Hij was van plan PostNL een extra dag te geven voor postbezorging, maar onder druk van de Kamer zag hij daarvan af.

ANP