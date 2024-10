Kabinet onderzoekt uitzetting uitgeprocedeerde Afghanen naar Oezbekistan

Het kabinet gaat na of het Oezbekistan zover zou kunnen krijgen afgewezen asielzoekers over te nemen. Duitsland heeft onlangs met Oezbekistan afgesproken dat het Afghaanse asielzoekers naar het buurland van Afghanistan kan sturen.

Door de machtsovername van de Taliban in 2021 kwamen veel Nederlanders in actie om de inwoners, waaronder drie miljoen getroffen kinderen, te helpen. Bekijk meer hierover in bovenstaande video.

"Op het moment beziet het kabinet in hoeverre afspraken kunnen worden gemaakt met Oezbekistan", zei asielminister Marjolein Faber woensdag in de Tweede Kamer. Meer wil de PVV-minister er nog niet over kwijt, ook niet wanneer ze wel meer zou kunnen melden. Het zijn "soms hele prille gesprekken, alleen nog maar verkenningen" en die zijn volgens haar niet gebaat bij openheid.

Omdat uitgeprocedeerde en zeker criminele asielzoekers vaak niet welkom zijn in hun land van herkomst, zoeken Nederland en andere Europese landen al jaren naarstig naar manieren om ze toch terug te kunnen sturen. Met onwelkome Afghanen zitten deze landen helemaal verlegen, omdat ze sinds de machtsgreep door de Taliban vaak geen officiële banden met het land meer onderhouden. Duitsland wil ze daarom terugsturen via tussenstation Oezbekistan. Vorige maand maakten de twee landen daar afspraken over, in ruil voor onder meer het toelaten van Oezbeekse arbeidsmigranten en ontwikkelingshulp.

