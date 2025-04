Panel: moet Faber excuses maken voor lintjesweigering?

Het weigeren van een handtekening voor de lintjes van vijf asielvrijwilligers blijft minister Marjolein Faber (PVV) achtervolgen. Woensdag zal er een debat volgen in de Tweede Kamer over het besluit van de minister. Oppositiepartijen eisen excuses en enkele zinspelen zelfs het vertrouwen in Faber op te gaan zeggen. Maar hoe kijkt de Nederlandse bevolking hiernaar?

Uit een representatieve peiling onder het Hart van Nederland-panel blijkt dat men hier flink over verdeeld is. 50 procent van de Nederlanders vindt dat de asielminister haar excuses moet maken voor haar opstelling. Een flinke deel daarvan, 37 procent, gaat zelfs verder: als ze weigert excuses te maken, moet ze wat hen betreft aftreden.

Daar tegenover staat 45 procent van de ondervraagden die vindt dat Faber geen excuses hoeft te maken. Van hen zegt 28 procent dat ze juist moet blijven staan voor haar besluit, al vindt 17 procent dat ze wel meer begripvol over de situatie moet zijn.

Een eerdere peiling onder het Hart van Nederland-panel wees uit dat 57 procent van de Nederlanders het onterecht vindt dat minister Faber haar handtekening weigerde te zetten onder de koninklijke onderscheidingen voor vrijwilligers in de asielopvang. 35 procent steunde haar besluit wel.

Bekijk hier de meningen naar partijvoorkeur bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen*:

Partij Geen excuses Wel excuses Geen mening Totaal 45% 50% 5% PVV 78% 16% 6% GL-PvdA 9% 87% 4% VVD 42% 54% 4% NSC 40% 56% 4% D66 20% 77% 3% BBB 60% 39% 1% CDA 29% 67% 4% SP 30% 65% 5% PvdD 39% 48% 13% FVD 93% 3% 4% SGP 65% 24% 11% CU 26% 72% 2% Volt 0% 100% 0% JA21 73% 27% 0%

Grote steun onder PVV-achterban

De steun onder haar eigen achterban blijft sterk. Van de PVV-stemmers vindt 78 procent dat Faber geen excuses hoeft aan te bieden. Slechts 16 procent van hen vindt dat ze dat wél moet doen, en slechts 9 procent wil dat ze opstapt als ze dat niet doet.

De politieke druk op Faber loopt intussen verder op. Meerdere partijen, waaronder CDA en ChristenUnie, dreigen woensdag met een motie van wantrouwen te komen als de minister geen excuses maakt. Een oproep tot een Kamerdebat werd dinsdag breed gesteund, inclusief coalitiepartijen NSC en BBB. Het debat zal niet alleen gaan over de positie van minister Faber, maar ook over de eenheid van het kabinet nadat premier Dick Schoof en minister Judith Uitermark (NSC) publiekelijk afstand namen van Fabers standpunt door te verklaren wél te willen tekenen voor de lintjes.

