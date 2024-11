Asielzoeker Maygreth werkt met huishoudelijke zorg aan integratie: 'Win-win voor iedereen'

Zorgmanager Cennet Aydogmuslu uit het Overijsselse dorp Schalkhaar zit al maanden met de handen in het haar. Haar bedrijf had dringend medewerkers nodig om huishoudelijke hulp te bieden, maar de vacatures werden niet ingevuld. Tot ze besloot de handen ineen te slaan met het lokale asielzoekerscentrum. Het resultaat? Twee asielzoekers, waaronder Maygreth, zijn inmiddels in dienst via het programma de Meedoenbalie van het COA, te zien in de video hierboven.

De Meedoenbalie is een initiatief waar 38 azc's aan deelnemen. Doel is om asielzoekers te ondersteunen bij het integreren in de samenleving door middel van werk of vrijwilligerswerk. Het programma richt zich vooral op vrouwen, die het vaak lastiger hebben op de Nederlandse arbeidsmarkt. Zorgmanager Cennet Aydogmuslu is ontzettend blij met het programma: "Ik kon geen medewerkers vinden en moest zelfs overwegen diensten te schrappen. Toen dacht ik: waarom niet het azc benaderen? Ze reageerden meteen enthousiast en nu werken twee vrouwen bij ons", vertelt ze tegen Hart van Nederland.

Hulp

Maygreth werkt sinds de zomer bij Claudia en haar man, beiden met lichamelijke klachten. "Het is een enorme verlichting voor ons", vertelt Claudia. "Maygreth is een fijne hulp en haar Nederlands wordt elke week beter."

Taal leren en integreren

Het COA benadrukt dat de Meedoenbalie een belangrijk instrument is voor het ondersteunen van asielzoekers, vooral vrouwen, die vaak minder snel hun weg vinden in de samenleving. Petra van het COA in Schalhaar legt uit: "Dit initiatief helpt om bewoners bezig te houden, de taal te leren en te integreren. Voor vrouwen is dit vaak moeilijker, omdat zij in hun eigen cultuur vaak minder gewend zijn."

Door het succes van dit programma hoopt Cennet dat meer bedrijven het voorbeeld zullen volgen. "Het is win-win: de vrouwen krijgen werk en de gezinnen die hulp nodig hebben, kunnen rekenen op ondersteuning."